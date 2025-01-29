Хохлов: «Уфимская связка Хартикайнена и Доуса всегда была неприятной»

Защитник «Барыса» Илья Хохлов назвал нападающих Теэму Хартикайнена и Найджела Доуса самыми неудобными легионерами в истории КХЛ.

«Уфимская связка всегда была неприятной. Наверное, Хартикайнен для меня, как для защитника [был неудобным соперником]. Сложно было подобраться к нему, он очень большой, классно ставит корпус, шайбу не отнять. Еще его фантастические кораблики ножками помню.

Доус — человек-бросок. Если даешь ему бросать, он бросает, и это гол! Его я тоже помню. Когда против него играли, он покер оформил. Есть момент — просто бросал и забивал. Крутой игрок был», — цитирует Legalbet Хохлова.