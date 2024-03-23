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23 марта, 10:05

Хоккеист «Трактора» Карпухин: «В плей-офф КХЛ никто не удивляет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Илья Карпухин оценил победу клуба в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против московского «Динамо» (5:4, 4-0).

«Начали матч, пропустили первую шайбу, не сбились, не расстроились. Нас это вообще никак не пошатнуло. Просто продолжали делать правильные вещи, забили свои голы, реализовали моменты. Пацаны в большинстве классно сработали. Я рад, что победили, классный матч. С «Салаватом» было сложнее по накалу страстей? Я бы так не сказал. Были драки с Уфой, но посмотрите: каждый матч с «Динамо» — с разницей в одну шайбу. Кто-то удивляет в плей-офф? Я смотрю какой счет. Содержание игры не смотрю. Удивлять — никто не удивляет, это хоккей», — приводит слова Карпухина Metaratings.ru.

«Трактор» первым пробился в полуфинал Кубка Гагарина.

Источник: Metaratings.ru
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
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