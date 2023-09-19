Карпухин — о поражении от «Лады»: «Не самый лучший матч «Трактора», мало забили»

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал домашнее поражение команды от «Лады» (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Не самый наш лучший матч. Мало забили. Делали акцент на то, чтобы закрывать вратаря. Не реализовали свои моменты. С одним голом не выиграть. Часто в этом сезоне не удается концовка третьего периода? Я думаю, это какое-то совпадение, там нет закономерности. Все настроены. Так получилось, что соперник забил», — приводит слова Карпухина Metaratings.ru.

Следующий матч «Трактор» проведет на выезде против «Сочи». Встреча состоится 21 сентября в 19.30 по московскому времени.