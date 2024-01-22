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Сегодня, 12:44

Ковальчук обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Ак Барса»

Ана Горшкова
Корреспондент
Илья Ковальчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук обратился к болельщикам после матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б).

«Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за сегодняшний перформанс, поддержку, слова перед игрой. Для нас это очень важно. Очень важно слышать, что вы не равнодушны. Вам не все равно, вы с командой в любой момент», — сказал Ковальчук в видеоролике в Telegram-канале «Спартака».

40-летний хоккеист также пообещал, что команда сделает все возможное, чтобы как можно скорее начать радовать болельщиков.

В матче с «Ак Барсом» Ковальчук забросил одну шайбу. Победу казанцам в серии буллитов принес гол Вадима Шипачева.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Илья Ковальчук и&nbsp;форвард &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo; Кирилл Семенов. Ковальчук спас «Спартак» в Казани, но провалил буллиты. «Ак Барс» победил даже без Радулова

«Спартак» после 54 матчей занимает четвертое место на «Западе», набрав 69 баллов. В последних пяти играх у красно-белых одна победа и четыре поражения.

Источник: ХК Спартак
Илья Ковальчук
ХК Ак Барс
ХК Спартак (Москва)
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