Ковальчук: «Скоро встречусь с фанатами «Спартака». Хорошо, что они написали про меня письмо»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на письмо фанатов команды, которые заявили, что не видят пользы от его подписания.

«На самом деле я уже разговаривал с ребятами, которые возглавляют фан-сектор «Спартака». Мы в ближайшее время обязательно встретимся, пообщаемся. Я думаю, никакого недопонимания не будет. Но если написали письмо, то это здорово. Значит, фанатам «Спартака» небезразлично то, что происходит с командой. Это очень хорошо», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Также 40-летний хоккеист заявил, что после встречи с фанатами, может быть, напишут совместное письмо в Telegram.

Ковальчук в декабре 2023 года подписал контракт со «Спартаком». Он сыграл за команду 8 матчей и набрал 4 (3+1) очка. Красно-белые 16 января обыграли «Витязь» (2:1) и прервали шестиматчевую серию поражений.