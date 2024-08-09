Ковальчук о своем будущем: «Официально не заканчиваю карьеру. Один процент себе оставил»

Сегодня, 16:35
41-летний нападающий Илья Ковальчук ответил на вопрос «СЭ» о завершении игровой карьеры. В прошлом сезоне он провел 25 матчей (с учетом плей-офф КХЛ) за «Спартак».
— Есть ли какие-то новости по вашему будущему? Была информация, что вы можете стать генменеджером «Спартака».
— Всему свое время. Сейчас у меня нет никаких предпосылок ни к завершению карьеры и объявлению об этом, ни к продолжению. Сейчас лето, надо отдохнуть, восстановиться. Я тренируюсь, катаюсь каждый день. Посмотрим. Что касается «Спартака», команда в надежных руках, у нее выстроена отличная вертикаль. После успеха прошлого года они сделают правильные выводы и станут еще сильнее. Это видно по селекции — хорошие ребята приехали. Жаль, что уехал Максим Цыплаков, удачи ему в НХЛ, думаю, в «Айлендерс» у него все получится.
— Но когда вы все-таки примете решение?
— Для меня это необязательная процедура.
— Но хочется определенности.
— Она у меня есть. У меня семья, она в Москве, мы проводим время вместе, надеюсь, сейчас это будет еще чаще.
— То есть официально не заканчиваете?
— Нет. Один процент себе оставил.
— И все-таки вам пора стать менеджером.
— Посмотрим. Время покажет.