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14 ноября, 23:07

Ковальчук о возвращении в «Спартак»: «Усердно тренируюсь и надеюсь, из этой истории выйдет что-то хорошее»

Руслан Минаев
Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук прокомментировал возможное возвращение в «Спартак».

«Полагаю, все точки над i будут расставлены до конца месяца. Я усердно тренируюсь и надеюсь, что из этой истории выйдет что-то хорошее.

Потребуется определенное время для того, чтобы набрать тонус. Никакие тренировки в зале не смогут заменить игровую практику. Думаю, набрать оптимальные кондиции не составит проблем», — цитирует игрока RT.

Ранее главный тренер красно-белых Алексей Жамнов сообщал, что проведет разговор с Ковальчуком относительно возможного выступления за команду.

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/21. Последним клубом форварда был «Авангард». Ковальчук играл за «Спартак» с 1999 по 2001 год.

Источник: RT
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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