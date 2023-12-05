Ковальчук: «Самое главное — попасть в состав. В нападении у команды все в порядке»

Нападающий Илья Ковальчук поделился эмоциями после перехода в «Спартак».

40-летний россиянин будет выступать под 71-м номером. Ранее «СЭ» сообщал, что Ковальчук подпишет со «Спартаком» контракт до конца сезона.

— Вы приходили в «Авангард», выиграли кубок Гагарина. Со «Спартаком» такая же задача?

— Задача попасть в плей-офф, а там посмотрим. Пока я первый день в команде, знакомлюсь с ребятами, с атмосферой. Думаю, мы сработаемся. Постараюсь сделать все возможное, чтобы порадовать болельщиков.

— Когда возник вариант с подписанием контракта со «Спартаком»? Детальные и существенные разговоры.

— Где-то пару недель назад, наверное.

— Готовы к тому, что будет давление со стороны фанатов?

— Конечно, я думаю, что у нас есть какие-то незаконченные темы. Мы обязательно встретимся с фан-движением. Буду выходить на лед, радовать их результатами. Я уверен, что завоюем любовь фанатов тоже.

— Ваша роль в команде только как хоккеиста или как играющего тренера?

— Да нет, у нас у тренерского штаба с их опытом хватает. Я полностью буду сфокусирован на команде. Как можно больше и лучше помочь своим присутствием и игрой.

— Кто вам приглянулся из ребят, с кем хотели бы играть?

— Это не важно. Самое главное — пробиться в состав. Ребята играют здорово, самоотверженно, в нападении все в порядке, поэтому будем доказывать свою состоятельность.

Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. В России хоккеист также выступал за «Ак Барс», «Химик» и СКА.