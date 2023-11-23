Михеев: «Даже если бы знал, что «Авангард» выиграет Кубок Гагарина, — все равно бы уехал в НХЛ»

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о выступлении за «Авангард», чьим воспитанником является.

— Не было дней, когда жалели об отъезде?

— Через год Омск выиграл Кубок Гагарина. Но отвечаю как на духу: даже если бы я заранее знал об этом — все равно бы уехал. Потому что в любой момент может начаться стагнация.

— Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть?

— Сто процентов. Все вокруг заставляют тебя делать намного больше, чем обычно. И чем ты считаешь себя способным. Здесь ты учишься каждый день, на каждой тренировке. Тренировок меньше, чем в России, игр — больше. Нужно уметь правильно восстанавливаться, давать организму отдыхать. У нас 56 игр в регулярке (сейчас — 68. — Прим. «СЭ»), тут — 82. Времени расслабляться нет.

— Помогло ли вам то, что в «Авангарде» работали с Бобом Хартли, который выигрывал Кубок Стэнли во главе «Колорадо» и много лет тренировал «Атланту»?

— Сто процентов! Мы с ним до сих пор на связи. Боб зациклен на деталях. Бывало, клюшку на тренировке не так развернешь, он тут же свистит, объясняет. Думаешь: «Господи, серьезно?!» Но мы тогда дошли до финала, и я понял — да, серьезно. Или коньки сюда повернуты, а надо — в другую сторону. Хартли очень сильно любит дисциплину и детали, и мне это понравилось.

— Как у него дела сейчас?

— Все хорошо, не жалуется, проводит время с семьей.

— Когда в «Ванкувере» или ранее в «Торонто» вас спрашивают про Омск — козыряете тем, что там играл Яромир Ягр?

— В «Ванкувере», кстати, многие знают Омск. Недавно защитника Марка Фридмана обменяли из «Питтсбурга». Так, оказывается, мы с ним играли друг против друга на юношеском Кубке мира в начале десятых в Омске! Я обалдел, когда узнал.

А Джон Таварес из «Мэйпл Лифс» играл там на открытии арены в матче молодежных сборных России и Канады. Нам билеты для ребят из детской школы туда давали. Про Ягра говорю, конечно. Они с уважением кивают: «Ну да, ну да!»

— С Ягром не фотографировались?

— Нет. Мы его только на старой арене видели мельком, в тренажерном зале.

— Как вам новая омская арена?

— Я там еще не был. Но судя по отзывам и фотографиям — красота вообще!

— Как вы отнеслись к тому, что старая весной 2018 года, еще при вас, треснула спустя 11 лет после ввода в строй? Как такое вообще возможно?

— Сначала не думал, как и другие ребята, что проблема настолько глобальная. Изначально нам сказали, что просто посмотрят. Потом уже был шок, когда стали все вскрывать и искать другой дворец. Помню нашу реакцию — что, Красноярск?! Серьезно? Балашиха?! Тоже не понимаю, как такое возможно, чтобы арена просуществовала чуть больше десяти лет. Надо спрашивать с тех, кто строил.