Набоков: «Испытываю опустошение после тяжелого сезона»

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков в интервью «Известиям» отметил, что пока не осознает, что был признан MVP плей-офф КХЛ.

— Как у вас получилось в первый же сезон в КХЛ выиграть Кубок Гагарина и стать его MVP?

— Честно говоря, не знаю. Не осознаю пока это. Испытываю опустошение после тяжелого сезона, но могу сказать только то, что очень счастлив победить.

— Многие считали, что делать ставку на 20-летнего вратаря без опыта игры в КХЛ — самоубийство для «Металлурга», что он не сможет с вами сразу же решать большие задачи. Почему вам это не помешало так уверенно выступать весь сезон?

— Мне помогла большая поддержка родных, близких. В первую очередь родителей. Большую помощь оказали парни внутри команды. Они верили в меня и помогали мне. Конечно, большую работу провели тренеры, которые со мной много общались. Особенно они здорово поработали со мной в плане психологии. Поэтому вся помощь вышеперечисленных людей сказалась на моей игре. И все факторы сложились в пользу того, что мне удалось провести такой сезон, а команда выиграла Кубок Гагарина.

«Металлург» обыграл «Локомотив» в финальной серии и стал победителем Кубка Гагарина. Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.