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Сегодня, 19:25

Голкипер «Металлурга» Набоков: «Разин шутил, что убил бы меня, если бы мы проиграли»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Металлурга» Илья Набоков поделился мнение о том, что главный тренер магнитогорцев Андрей Разин может поменять вратаря после трех пропущенных шайб в матче.

— Я думаю, это все делается для команды. Никто не винит вратаря. Замена иногда необходима, чтобы встряхнуть команду, — приводит слова Набокова сайт КХЛ.

— «Если бы проиграли, я бы его убил». Какова доля шутки в словах Разина про вашу попытку забросить шайбу в плей-офф?

— Все это шутки, конечно. Главное, что я в том моменте по воротам не бросал! Шайба шла в угол, времени подумать даже не было. Не знаю, кто Андрею Владимировичу задал этот вопрос. А так Разин, бывало, шутил: «Ну когда ты уже забьешь?» Просто я люблю играть клюшкой, есть желание забросить когда-нибудь шайбу.

21-летний Набоков в сезоне КХЛ-2023/24 провел за «Металлург» 66 матчей и отразил 93,4 процента бросков. На его счету семь встреч на ноль. С командой он стал обладателем Кубка Гагарина-2024.

Источник: КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Илья Набоков
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