Вратарь «Металлурга» Набоков: «Мозякин — легенда спорта не только в России, но и во всем мире»

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков рассказал, что для него значит Сергей Мозякин. 27 июля легендарный хоккеист провел свой прощальный матч.

«Сергей Валерьевич, прежде всего, очень хороший человек. Отличный хоккеист, кумир многих детей и взрослых. Это легенда спорта не только в России, но и во всем мире. Очень приятно, что он позвал меня разделить этот день. Я очень счастлив находиться здесь», — приводит слова Набокова «РБ Спорт».

43-летний хоккеист завершил карьеру в 2021 году. Он играл за «сталеваров» с 2011 по 2021 год. В составе «Металлурга» Мозякин дважды становился обладателем Кубка Гагарина.