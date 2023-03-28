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Сегодня, 11:07

Илья Самсонов: «Удивился, что в этом плей-офф Кошечкин толком не играл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов выразил удивление, что его бывшему партнеру по «Металлургу» Василию Кошечкину дали сыграть в плей-офф КХЛ этого сезона только в трех матчах при одном полном.

27 марта 40-летний Кошечкин объявил о завершении карьеры. «Магнитка» уступила во втором раунде Кубка Гагарина-2023 «Авангарду» по итогам четырех матчей.

— За что прежде всего благодарен Кошечкину? За то что меня молодого особо не душил (смеется). Сразу относился ко мне по-доброму. Всегда был открыт для любых вопросов. Мы даже отдыхать вместе ездили. Сблизились не с первого дня, чуть-чуть присматривались, но дальше мне даже сложно выразить, сколько Вася сделал для моего становления. Только спустя какое-то время понял, как важно было на старте оказаться рядом именно с таким партнером. Насколько большой толчок дала наша совместная работа да и просто возможность находиться рядом в раздевалке, учиться, — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

— И работа-то была успешная — два выхода в финал с одним Кубком.

— Да, два финала мы вместе провели в дуэте. Я с открытым ртом сидел и впитывал. Причем любой вратарь вам скажет, что где-то надеется сыграть, но там даже мысли не было, что доведется встать в ворота. Настолько Вася именно к финалу выходил на сумасшедший уровень. Просто реально ощутимо добавлял именно в плей-офф. Поэтому в этом сезоне меня очень удивило, что в кубке Васе толком не дали сыграть, хотя ранее онн всю дорогу доказывал способность показывать лучший хоккей именно в самые ключевые моменты. Это верх мастерства. Особенно, если вспомнить, что в том году «Магнитку» до финала дотащил именно Вася.

Василий Кошечкин является победителем Кубка Гагарина 2014 и 2016 годов в составе «Металлурга», чемпионом мира 2009 года и олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России.

Источник: РБ Спорт
Василий Кошечкин
Илья Самсонов
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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