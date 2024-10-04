Воробьев: «Вопрос о моем увольнении не ставился»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев после поражения от магнитогорского «Металлурга» (0:7) в матче FONBET Чемпионата КХЛ заявил, что вопрос о его увольнении не ставился.

Специалист пришел на послематчевую пресс-конференцию спустя 1,5 часа после завершения игры.

«Слово о матче? Обтекаю. Если честно, такого позора редко припомнишь. Мы проиграли в движении. Все, что строилось потихоньку, сломалось вдрызг. В раздевалке происходило то, что должно было происходить, разговор по душам, не в самых цивилизованных тонах. Вопрос о моем увольнении (в раздевалке) не ставился. Я этого не слышал», — приводит пресс-служба клуба слова Воробьева.

Команда из Магнитогорска набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. ЦСКА с 15 очками занимает 4-е место в Западной конференции.