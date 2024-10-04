Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 07:45

Воробьев: «Вопрос о моем увольнении не ставился»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев после поражения от магнитогорского «Металлурга» (0:7) в матче FONBET Чемпионата КХЛ заявил, что вопрос о его увольнении не ставился.

Специалист пришел на послематчевую пресс-конференцию спустя 1,5 часа после завершения игры.

«Слово о матче? Обтекаю. Если честно, такого позора редко припомнишь. Мы проиграли в движении. Все, что строилось потихоньку, сломалось вдрызг. В раздевалке происходило то, что должно было происходить, разговор по душам, не в самых цивилизованных тонах. Вопрос о моем увольнении (в раздевалке) не ставился. Я этого не слышал», — приводит пресс-служба клуба слова Воробьева.

Команда из Магнитогорска набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. ЦСКА с 15 очками занимает 4-е место в Западной конференции.

ЦСКА проиграл &laquo;Металлургу&raquo; в&nbsp;Москве&nbsp;&mdash; 0:7. «Металлург» разгромил ЦСКА в Москве со счетом 7:0
Источник: Страница ХК ЦСКА
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о похищениях пенсионеров в регионах
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Танкисты и снайперы группировки войск «Восток» рассказали об освобождении Угледара
В Пермском крае на площади 10 тыс. кв. м загорелось частное нефтехранилище
Сегодня
Вчера
Неделя