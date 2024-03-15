Воробьев: «В моем понимании, СКА — фаворит в серии с «Автомобилистом»

Бывший тренер сборной России, «Металлурга» и СКА Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Автомобилистом».

«Автомобилисту», чтобы победить в этой серии, надо сыграть выше своих возможностей. Если они хотят победить, то должны отдать больше чем сто процентов. Но в моем понимании, СКА — фаворит в этой серии», — сказал Воробьев «СЭ».

Первый матч серии СКА и «Автомобилиста» пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.