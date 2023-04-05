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Сегодня, 11:16

Илья Воробьев рассказал о первой реакции после увольнения из «Металлурга»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский специалист Илья Воробьев рассказал, как отреагировал на свое увольнение из «Металлурга».

«Разрыв контракта? В нем были прописаны несколько другие условия, нежели у других тренеров. Поэтому принято такое решение. Первая реакция — что надо попрощаться с клубом, с которым мне довелось выиграть два Кубка Гагарина, а также дважды выйти в финал турнира. За все 10 лет клуб и город Магнитогорск стали для меня родными», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5057159-ilya-vorobyov-rasskazal-o-pervoj-reakcii-na-reshenie-ob-uvolnenii-iz-magnitki.html
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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