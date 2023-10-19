Илья Воробьев сообщил, что едет работать тренером в «Ванкувер»

Бывший тренер сборной России, СКА и магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал для «СЭ» сообщение о том, что он продолжит карьеру в системе клуба НХЛ.

«Я еду в Ванкувер, буду там 25 октября. У меня есть обратный билет, но он возвратный, можно изменить дату. Пока же приезжаю на домашнюю серию «Ванкувера», и уже там будут определены мои функциональные обязанности. Для меня это хорошая возможность попасть в организацию, посмотреть работу изнутри. Ничего не загадываю на будущее, все будет видно там. Звонили ли мне из России в последнее время? Сегодня много звонков, вы позвонили. Но по работе — ничего. Какие-то намеки были, но все так и осталось намеками», — сказал Воробьев «СЭ».

Последним местом работы наставника был «Металлург» (Магнитогорск). Воробьев проработал в «Магнитке» с 2019 по 2023 год. В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Воробьева дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

До этого тренер возглавлял СКА и сборную России.

«Ванкувер» в этом сезоне НХЛ набрал 4 очка и занимает третье месте в турнирной таблице «Запада».