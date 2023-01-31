Илья Воробьев стал седьмым главным тренером, преодолевшим отметку в 500 матчей в КХЛ

«Северсталь» обыграла «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев стал седьмым главным тренером, преодолевшим отметку в 500 матчей в КХЛ.

1. Дмитрий Квартальнов — 809

2. Владимир Крикунов — 722

3. Олег Знарок — 709

4. Андрей Назаров — 647

5. Зинэтула Билялетдинов — 595

6. Андрей Скабелка — 530

7. Илья Воробьев — 500

Магнитогорский клуб уступил в восьми из десяти последних матчей. На этом отрезке «Металлург» обыграл только «Салават Юлаев» (3:2) и «Барыс» (2:1 ОТ).