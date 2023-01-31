Сегодня, 22:04
«Северсталь» обыграла «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев стал седьмым главным тренером, преодолевшим отметку в 500 матчей в КХЛ.
1. Дмитрий Квартальнов — 809
2. Владимир Крикунов — 722
3. Олег Знарок — 709
4. Андрей Назаров — 647
5. Зинэтула Билялетдинов — 595
6. Андрей Скабелка — 530
7. Илья Воробьев — 500
Магнитогорский клуб уступил в восьми из десяти последних матчей. На этом отрезке «Металлург» обыграл только «Салават Юлаев» (3:2) и «Барыс» (2:1 ОТ).