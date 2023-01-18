«I'm Bill back». Болельщики «Ак Барса» посвятили баннер Билялетдинову

Болельщики «Ак Барса» продемонстрировали перформанс перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

Сегодня, 18 января, фанаты «Ак Барса» вывесили баннер, на котором изобразили главного тренера команды Зинэтулу Билялетдинова в образе Терминатора с подписью: «I'm Bill back». Тем самым, болельщики переиграли знаменитую фразу киногероя: «I'll be back».

Российский специалист вернулся на пост главного тренера казанцев 27 декабря 2022 года, после того как из команды ушел Олег Знарок.

Ранее 67-летний Билялетдинов уже занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

«Ак Барс» занимает 6-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 62 очка за 52 игры