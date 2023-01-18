«I'm Bill back». Болельщики «Ак Барса» посвятили баннер Билялетдинову

Сегодня, 20:07
Болельщики «Ак Барса» продемонстрировали перформанс перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Сегодня, 18 января, фанаты «Ак Барса» вывесили баннер, на котором изобразили главного тренера команды Зинэтулу Билялетдинова в образе Терминатора с подписью: «I'm Bill back». Тем самым, болельщики переиграли знаменитую фразу киногероя: «I'll be back».
Российский специалист вернулся на пост главного тренера казанцев 27 декабря 2022 года, после того как из команды ушел Олег Знарок.
Ранее 67-летний Билялетдинов уже занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).
«Ак Барс» занимает 6-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 62 очка за 52 игры