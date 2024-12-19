Именной стяг Федорова подняли под своды арены ЦСКА

Именной стяг Сергея Федорова с 18-м игровым номером был поднят под своды «ЦСКА Арены» в Москве.

Торжественная церемония состоялась перед началом FONBET чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Спартаком».

На церемонии присутствовали сам Федоров, который является членом наблюдательного совета ЦСКА, его семья, президент ЦСКА Игорь Есмантович и почетный президент клуба Борис Михайлов. Федоров получил золотую шайбу и памятный игровой свитер. Вместе со своей семьей он провел символическое вбрасывание шайбы.

13 декабря Федоров отметил свое 55-летие. В качестве игрока он три раза становился победителем чемпионата СССР в составе ЦСКА, трижды завоевывал Кубок Стэнли в команде «Детройт Ред Уингз» и три раза получал золото чемпионата мира в составе национальной сборной.