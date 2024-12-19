Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:54

Именной стяг Федорова подняли под своды арены ЦСКА

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Именной стяг Сергея Федорова с 18-м игровым номером был поднят под своды «ЦСКА Арены» в Москве.

Торжественная церемония состоялась перед началом FONBET чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Спартаком».
На церемонии присутствовали сам Федоров, который является членом наблюдательного совета ЦСКА, его семья, президент ЦСКА Игорь Есмантович и почетный президент клуба Борис Михайлов. Федоров получил золотую шайбу и памятный игровой свитер. Вместе со своей семьей он провел символическое вбрасывание шайбы.

13 декабря Федоров отметил свое 55-летие. В качестве игрока он три раза становился победителем чемпионата СССР в составе ЦСКА, трижды завоевывал Кубок Стэнли в команде «Детройт Ред Уингз» и три раза получал золото чемпионата мира в составе национальной сборной.

1
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Федоров
Читайте также
Сборная России по футболу завершила 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА
ААстролог предсказывает конец карьеры. Что происходит с Ови и его погоней
ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области
«Раньше чемпионат России проходил в напряге — мандарин, свечку задул и спать». Ягудин — о драйве на турнире в Омске
Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Сегодня
Вчера
Неделя