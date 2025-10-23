Инфраструктура «Трактора» не пострадала из-за взрыва завода в Челябинской области

Пресс-служба хоккейного клуба «Трактор» в комментарии для «СЭ» заявила, что инфраструктура клуба не пострадала из-за взрыва завода в Челябинской области

«Наша команда сейчас находится на выезде. Инфраструктура клуба не пострадала. Завод очень далеко от Арены. Он находится в другом городе, хотя фактически и городе-спутнике», — сообщила пресс-служба клуба «СЭ».

22 октября произошел взрыв на заводе в Копейске, в Челябинской области. Губернатор региона Александр Текслер сообщил, что пострадало 19 человек.