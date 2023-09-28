Ип рассказал о секретном оружии «Куньлуня»

Капитан «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип рассказал, в чем секрет удачного старта китайской команды в текущем сезоне КХЛ.

«Несмотря на то, как складываются матчи, мы всегда придерживаемся своей системы и плана на игры. Стараемся быстро двигать шайбу и запутать соперника. Мне нравится, что мы забиваем много голов. Фортуна часто на нашей стороне. Есть ли секретное оружие у команды? Мы стараемся уделять внимание игре в большинстве, это важная часть подготовки к матчам. А главное оружие — у нас отличная вратарская линия, и мы здорово играем в меньшинстве», — приводит слова Ипа Legalbet.

«Куньлунь» находится на седьмой строчке в Западной конференции (12 очков). Лидирует — «Торпедо» (17 очков).