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КХЛ

Сегодня, 16:03

Исаев, Чудинов и Гусев стали лучшими игроками недели в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем недели второй раз в сезоне признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Исаева было нанесено 52 броска (26 в среднем за игру), из которых он отразил 96,15%. Коэффициент надежности составил 0,97.

Лучшим защитником стал Максим Чудинов («Спартак»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 3».

Лучшим нападающим назван Никита Гусев (СКА), ставший лучшим бомбардиром недели с 6 (3+3) очками в трех играх. В матче с «Торпедо» (6:2) Гусев оформил дубль и сделал две передачи.

19-летний вратарь «Северстали» Тимофей Королев стал лучшим молодым игроком недели. Голкипер одержал одну победу в двух матчах недели. По воротам Королева было нанесено 46 бросков (23 в среднем за игру), из которых он отразил 91,3%. Коэффициент надежности составил 2,03.

Источник: https://www.khl.ru/news
Максим Чудинов
Никита Гусев
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