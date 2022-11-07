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Сегодня, 12:36

Исаев, Душак, Ткачев и Иванцов стали лучшими игроками десятой недели КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов десятой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Исаева было нанесено 52 броска, из которых он отразил 98,08 процентов.

Лучшим защитником признан Джозеф Душак («Динамо» Минск), набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1».

Лучшим нападающим признан Владимир Ткачев («Авангард»), набравший 6 (1+5) очков в трех матчах недели. На его счету также шесть силовых приемов, три заблокированных броска и два отбора шайбы.

Лучшим стал Илья Иванцов («Северсталь»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели, которые он завершил с показателем полезности «+2».

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/07/505070.html
Владимир Ткачев (Авангард)
КХЛ
ХК Авангард
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