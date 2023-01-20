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20 января, 23:20

Светлов уволен с поста главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Кокорев

Сергей Светлов уволен с поста главного тренера «Сочи»
Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Светлов.
Фото ХК «Сочи»
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Как ранее сообщал «СЭ», Сергей Светлов покинул пост главного тренера ХК «Сочи».

«После поражения в Мытищах от «Куньлунь Ред Стар» принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Сергеем Светловым», — говорится в заявление на сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Сочи» назначен Дмитрий Кокорев.

При Светлове «Сочи» установил антирекорд в истории чемпионатов России, потерпев 21 поражение подряд.

«Леопарды» занимают последнее место в таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 52 матчах.

ХК Сочи
Сергей Светлов
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