Сегодня, 10:45
Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко признался, что был удивлен отставке Олега Знарка из казанского клуба.
— Какие изменения в составе по сравнению с предыдущим матчем?
— Если все будут здоровы, то изменений нет.
— Когда вы узнали об отставке Знарка?
— Тогда же, когда и вы.
— Удивились?
— Конечно. Это было неожиданно.
— Когда ждать Радулова?
— В ближайшее время. Сегодня он точно не сыграет, а дальше будем смотреть.
2 декабря «Ак Барс» официально объявил об уходе Знарка с поста главного тренера команды. 59-летний Знарок возглавил казанский клуб летом, заключив контракт на один сезон. На данный момент команда занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.