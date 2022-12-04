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Сегодня, 10:45

Бабенко — об отставке Знарка: «Это было неожиданно»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко признался, что был удивлен отставке Олега Знарка из казанского клуба.

— Какие изменения в составе по сравнению с предыдущим матчем?

— Если все будут здоровы, то изменений нет.

— Когда вы узнали об отставке Знарка?

— Тогда же, когда и вы.

— Удивились?

— Конечно. Это было неожиданно.

— Когда ждать Радулова?

— В ближайшее время. Сегодня он точно не сыграет, а дальше будем смотреть.

2 декабря «Ак Барс» официально объявил об уходе Знарка с поста главного тренера команды. 59-летний Знарок возглавил казанский клуб летом, заключив контракт на один сезон. На данный момент команда занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.

Олег Знарок. Знарок: «Пишут, что я не подавал в отставку? Мне насрать на ваши источники»

Александр Радулов
Юрий Бабенко
КХЛ
ХК Ак Барс
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