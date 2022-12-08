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Сегодня, 20:30

Юрий Бабенко — о работе с Билялетдиновым в «Ак Барсе»: «Мы с ним на одной волне»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко подвел итоги матча с «Авангардом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Тяжело дался первый период, три удаления подряд. Разбирали большинство «Авангарда», ведь недаром команда идет в этом компоненте на первом месте. Она доставила нам немало проблем. Ребята — молодцы, не хотели проигрывать. Видимо, с первых смен сказался супернастрой. Неплохо провели второй и третий периоды, заслуженно победили.

Как может довлеть работа с Зинэтулой Хайдаровичем? Мы обсуждаем с Билялетдиновым все, начиная от тренировочного процесса, заканчивая тактикой и схемами на игру. Прислушиваюсь к его советам, мы с ним на одной волне. Ребята увидели, что сейчас совсем не до шуток. Никого этот результат не устраивает», — приводит слова Бабенко «РБ Спорт».

Также специалист ответил на вопрос относительно будущего в команде форварда Александра Бурмистрова.

«Будущее Бурмистрова? Давайте без слухов. Они ходят с августа, неуместно его комментировать. Что касается его будущего, то это вопрос к руководству», — сказал Бабенко.

«Ак Барс» набрал 43 очка в 39 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Следюущий матч команда проведет дома 19 декабря против «Куньлуня».

Источник: РБ Спорт
Александр Бурмистров
Юрий Бабенко
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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