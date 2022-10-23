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Сегодня, 17:22

Тренер «Авангарда» Кравец сообщил, что Галимов получил травму

Анна Горшкова
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Омская команда прервала серию из трех поражений подряд.

«В начале сезона у нас были проблемы со вбрасываниями, сейчас Александр Свитов много работает в конце тренировок с центральными, наверное, это приносит результат. Да, можно сказать, что Свитов входит в наш тренерский штаб, но пока не работает на лавке. У него есть своя зона ответственности. Галимов, к сожалению, получил травму. У него болело плечо, он в Челябинске играл уже на уколах», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/23/504287.html
ХК Авангард
ХК Северсталь
Михаил Кравец
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