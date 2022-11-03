Кравец — о победе над «Сибирью»: «Рад, что вытащили матч, проигрывая, давно таких игр не было»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая, тяжелая победа. Первый период проспали, «Сибирь» хотела больше, старалась, мы оказались немножко не готовы. Потом выровняли игру, сравняли счет, во втором периоде гораздо лучше отыграли. Но, к сожалению, привезли себе второй гол. В третьем отрезке целиком переиграли соперника. Рад, что вытащили матч, проигрывая, давно у нас таких игр не было.

Игра «Авангарда» изменилась с моим приходом? Не сказал бы, что все сделал один человек, это работа всего тренерского штаба. Улучшение игры в овертайме? У нас были объяснения на собрании, как мы играем овертайм, мы стали скидывать шайбу, контролировать ее. Есть победы, появляется уверенность, мы за это цепляемся», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

«Авангард» одержал третью победу подряд, команда идет на шестом месте в таблице Восточной конференции с 27 очками в 26 матчах.