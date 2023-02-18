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КХЛ

Сегодня, 18:11

Тренер «Сочи»: «Кто будет в этом сезоне до конца биться, с теми мы пойдем дальше»

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:4).

— Играли хорошо сегодня. Единственное, в конце матча подвели удаления и, собственно говоря, поэтому и проиграли.

— Команда не решает турнирных задач, но по тому, какую игру показывают ваши ребята, им как будто есть за что бороться. За что?

— У нас молодая команда. И мы говорим ребятам: кто будет в этом сезоне до конца биться, стараться и играть только на победу, с теми мы пойдем дальше. Ребята стараются, сегодня действительно хорошо играли, но немного у нас не получилось с удалениями.

— У Бердина такая во многом североамериканская манера игры — даже в сложных ситуациях он оставляет шайбу в игре, работает клюшкой. Этим был обусловлен его выбор на эту игру, а не Третьяка, который многовато пропустил в Челябинске?

— Нет, у нас по плану играл сегодня Михаил. То, что он хорошо играет клюшкой — да, это действительно так. Он выступал в Америке, там все вратари играют в такой манере.

— Можете ли сказать, что причиной такой достаточно удачной игры на протяжении большей части матча от вашей команды стала «физика»? Было ощущение, что сочинцы опережали магнитогорцев в последний момент.

— До удалений так и было. Опять же, повторюсь, ребята молодые, стараются, выполняют задание, настраиваются на каждую игру. Выходим играть только на победу.

— То, что у «Сочи» более-менее ровный состав по возрасту — насколько сплочению помогает?

— У нас есть и ветераны, но в основном это молодые ребята, которые учатся, которые играют первый сезон в КХЛ. Они выходят, у них горят глаза, они хотят победить. Да, что-то не получается пока. Но все настроены на хорошую игру.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/dmitriy-kokorev-v-kontse-matcha-podveli-udaleniya/
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сочи
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