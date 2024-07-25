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Сегодня, 16:09

Источник: хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов

Ана Горшкова
Корреспондент
Иван Телегин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывшему нападающему «Авангарда» Ивану Телегину закрыли выезд из России из-за долгов, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, долг хоккеиста по ипотеке составляет 64 миллиона рублей. Его разыскивают приставы. Несколько лет назад Телегин и певица Пелагея купили особняк в центре подмосковной Барвихи площадью 740 квадратных метров. После развода хоккеист перестал выплачивать ипотеку, из-за чего против него начали исполнительное производство.

Также, по информации SHOT, у 32-летнего Телегина арестовали автомобиль BMW X5, который он приобрел несколько лет назад за 7 миллионов рублей.

2 июня сообщалось, что Телегин наложил запрет на выезд их общей дочери с Пелагеей Таисии за границу.

В начале мая этого года «Аванград» объявил об уходе форварда из клуба.

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Источник: Telegram-канал SHOT
Иван Телегин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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