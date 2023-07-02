Источник: контракт вратаря Федотова с ЦСКА направлен на регистрацию в КХЛ

В Центральное информационное бюро (ЦИБ) КХЛ направлен контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА, утверждает Telegram-канал «За пределами Ленинградки».

1 июля появилась информация, что 26-летний российский хоккеист подписал двухлетний контракт с ЦСКА.

В июле 2022-го Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Вратаря отправили в воинскую часть Северодвинска.

В мае прошлого года Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Вместе с ЦСКА игрок стал обладателем Кубка Гагарина-2022.

2 июля Федотов опубликовал в соцсетях фото и видео с отдыха в Дубае.