Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:16

Источник: контракт вратаря Федотова с ЦСКА направлен на регистрацию в КХЛ

Вратарь Иван Федотов.
Иван Федотов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В Центральное информационное бюро (ЦИБ) КХЛ направлен контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА, утверждает Telegram-канал «За пределами Ленинградки».

1 июля появилась информация, что 26-летний российский хоккеист подписал двухлетний контракт с ЦСКА.

В июле 2022-го Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Вратаря отправили в воинскую часть Северодвинска.

В мае прошлого года Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Вместе с ЦСКА игрок стал обладателем Кубка Гагарина-2022.

2 июля Федотов опубликовал в соцсетях фото и видео с отдыха в Дубае.

Источник: https://t.me/leningradka39/94
Хоккей
КХЛ
3
0
Читайте также
Свентек оценила позицию организаторов Уимблдона по допуску российских теннисистов
Российский вратарь Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на 66 миллионов долларов
Newsweek рассказал об известной России слабости ВСУ
Бабушка показавшей сигнал о помощи девочки рассказала об отношении матери к детям
Эксперт предсказал климатическую миграцию трети населения Земли
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-форвард «Трактора» Мошаров: «Мне смешно, когда хоккеисты в КХЛ жалуются из-за переездов»

В рижском «Динамо» опровергли информацию о прекращении существования клуба