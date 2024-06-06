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Сегодня, 12:35

Источник: Радулов будет зарабатывать в «Локомотиве» 70 миллионов рублей в год

Алина Савинова
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Зарплата нападающего Александра Радулова по контракту с «Локомотивом» составляет 70 миллионов рублей в год, сообщает «Чемпионат».

В четверг, 6 июня, стало известно о том, что 37-летний хоккеист подписал соглашение с ярославской командой на один сезон.

4 июня «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Радуловым. Форвард выступал за казанцев с 2022 года.

В минувшем сезоне Радулов сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.

Источник: Чемпионат
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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