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Сегодня, 14:39

Источник: «Роснефть» подписала новый контракт с президентом ЦСКА Есмантовичем

Ана Горшкова
Корреспондент
Игорь Есмантович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Компания «Роснефть», которая является генеральным спонсором ЦСКА, подписала новый контракт с президентом московского хоккейного клуба Игорем Есмантовичем.

Как сообщает Metaratings.ru, соглашение рассчитано на три года. Ключевая задача специалиста на этот срок — открыть ЛДС «Красная Армия» на Ленинградском проспекте не позднее плей-офф сезона-2025/26.

Также Есмантович, по данным источника, ставит целью вернуть за два-три сезона на домашние матчи конструктивную часть тех фанатов, конфликт с которыми возник перед началом сезона-2018/19 и привел к бойкоту ими домашних матчей команды в последние пять сезонов.

Есмантович является президентом ПХК ЦСКА с 2016 года. За это время команда 2 раза выигрывала Кубок Гагарина, 2 раза становилась финалистом турнира и 4 раза выигрывала Кубок Континента.

В нынешнем сезоне ЦСКА финишировал в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ на втором месте «Запада». В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Северсталью».

Источник: Metaratings
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
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