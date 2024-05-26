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Сегодня, 16:14

Источник: российский защитник «Калгари» подписал контракт с ЦСКА

Алина Савинова
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Российский защитник «Калгари» Никита Охотюк заключил контракт с ЦСКА, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.

Отмечается, что соглашение 23-летнего хоккеиста с армейцами рассчитано на два года. Ранее об этом информировал «СЭ».

«Очевидно, запрет на трансферы, который остается в силе, никого не беспокоит», — написал Дрегер в своих соцсетях.

Охотюк является воспитанником челябинского хоккея. С 2017 года он выступал за океаном. Нынешний сезон игрок провел в «Сан-Хосе» и «Калгари» в НХЛ.

Всего на счету российского защитника в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 52 матча, в которых он набрал 9 (1+8) очков.

Никита Охотюк
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НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК ЦСКА (Москва)
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