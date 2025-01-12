Источник: в Санкт-Петербурге болельщикам СКА продали билеты на несуществующие места

Болельщик СКА не смог посмотреть игру команды на «СКА Арене» из-за инцидента с билетами.

Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина на официальном сайте клуба приобрел два билета на матч FONBET чемпионата КХЛ СКА — «Витязь» (5:2), проходивший 5 января. В день игры он вместе со своей мамой прибыл на арену и, пройдя контроль, стал искать места на трибунах. Однако оказалось, что его мест не существует.

Семья обратилась к стюардам, а те, в свою очередь, направили сына с матерью на стойку администратора, который появился на рабочем месте только спустя 50 минут. В итоге места так и не удалось найти, а просьба мужчины о возврате средств была отклонена. Администратор посоветовал ему решить данный вопрос через официальный сайт и техподдержку.

По словам болельщика, в тот день еще порядка восьми человек оказались в такой же ситуации.