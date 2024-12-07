Бочаров: «Выводы делать будем после сезона. Сейчас «Торпедо» надо побеждать, недобираем очки»

Вратарь «Торпедо» Иван Бочаров прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Работы сегодня хватало у обоих вратарей. В серии буллитов ЦСКА оказался мастеровитее. И бросок Исхакова и бросок Абрамова можно было отражать, но они хорошо исполнили свои попытки и меня чуть-чуть переиграли. Не знаю, почему так произошло, что четыре раза во втором периоде на меня выходили «один в ноль», моя задача помогать команде. От большого количества игр не устаю, я хорошо готов физически. За прошлый сезон я соскучился по хоккею и хочу играть, побеждать и помогать команде. А выводы делать будем после сезона. Сейчас нам надо побеждать, недобираем очки», — цитирует пресс-служба КХЛ Бочарова

ЦСКА с 43 очками в 32 матчах занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 36 очками в 33 играх — на 8-й строчке.