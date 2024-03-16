Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

16 марта, 07:58

Чехович: «В Северной Америке давали одну таблетку от всего»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хоккеист «Локомотива» Иван Чехович.
Иван Чехович.
Фото ХК «Локомотив»
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал о проблемах с медициной в юниорских лигах Северной Америки.

«В юниорке были проблемы с медициной? Да, у нас в этом плане получше. В Северной Америке, например, не было массажистов. Была девушка-доктор, она же занимала должность тренера по физической подготовке. Так что там была нехватка кадров. На самом деле всегда давали одну и ту же таблетку? Да-да, таблетка от всего. Она называлась Advil», — цитирует Metaratings.ru Чеховича.

В сезоне-2016/17 Чехович был задрафтован клубом QMJHL «Байе-Комо Драккар» и выступал за команду на протяжении трех сезонов. На драфте НХЛ 2017 года нападающий был выбран «Сан-Хосе» под номером 212. После этого Чехович выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», а также сыграл 4 матча в НХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/khokkeist-chekhovich-v-amerike-vsegda-davali-odnu-i-tu-zhe-tabletku-ot-vsekh-boleznei-343960/
Иван Чехович
Хоккей
НХЛ
6
0
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артюхин: «Ни в коем случае не списывайте Ковальчука со счетов»

Морозов ожидает еще сюрпризов по ходу текущего плей-офф КХЛ