Чехович: «В Северной Америке давали одну таблетку от всего»

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал о проблемах с медициной в юниорских лигах Северной Америки.

«В юниорке были проблемы с медициной? Да, у нас в этом плане получше. В Северной Америке, например, не было массажистов. Была девушка-доктор, она же занимала должность тренера по физической подготовке. Так что там была нехватка кадров. На самом деле всегда давали одну и ту же таблетку? Да-да, таблетка от всего. Она называлась Advil», — цитирует Metaratings.ru Чеховича.

В сезоне-2016/17 Чехович был задрафтован клубом QMJHL «Байе-Комо Драккар» и выступал за команду на протяжении трех сезонов. На драфте НХЛ 2017 года нападающий был выбран «Сан-Хосе» под номером 212. После этого Чехович выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», а также сыграл 4 матча в НХЛ.