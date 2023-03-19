Форвард «Адмирала» Емец: «Сможем ли спасти серию? Конечно! Во Владивостоке покажем совсем другую игру»

Нападающий «Адмирала» Иван Емец прокомментировал итоги второго матча серии 1/2 финала Восточной конференции с «Ак Барсом» (1:2).

«Мне лично не показалось, что «Ак Барс» нас тотально переигрывал в первом периоде. На фоне удалений их преимущество казалось более существенным. Во втором матче они тоже владели инициативой, но серьезного давления не было. Старались играть дисциплинированно, потому что у соперника хорошие исполнители. Пытались не удаляться. Можно ли спасти серию? Конечно! Сейчас они прилетят к нам во Владивосток, на нашу поляну. Там мы покажем уже совсем другую игру», — приводит слова Емеца «РБ Спорт».

В текущем сезоне нападающий сыграл за «Адмирал» 41 матч и набрал 6 (3+3) очков.

Ранее он выступал в системе «Ак Барса» четыре сезона.