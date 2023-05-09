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Сегодня, 16:10

Игрок «Торпедо» Енин — о судейских брифингах: «Запомнил только, что Карасев — интеллигентный судья, с которым надо общаться соответствующе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Иван Енин рассказал «СЭ» о судейских брифингах, которые проходят в команде.

«Судейские брифинги? Обычно это происходит после предыгровой тренировки. Нам дают указания некоторые по судейству. Перед игрой с «Ахматом» не было. Что запомнилось? Запомнил только, что Карасев — интеллигентный судья, с которым надо общаться соответствующе. А так ничего особенного. Там обсуждают моменты, где он может дать желтую, где красную, где остановить игру, а где нет. В общем ничего такого запоминающего не было», — сказал Енин «СЭ».

«Торпедо» располагается на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Иван Енин
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