Иван Морозов: «Удаления соперника нам помогли»

Нападающий «Спартака» Иван Морозов прокомментировал победу над «Сибирью» (5:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Наконец-то выиграли после двух поражений, начали забивать в большинстве и поэтому выиграли, я думаю, — начал игрок.

— В этом сезоне «Спартак» часто пропускал первым. Фактор первого гола помог сегодня?

— Конечно, приятно всегда первым забивать, а не пропускать и бежать отыгрываться. С «Трактором» мы тоже первые забили, но проиграли по итогу. Главное удержать счет или наращивать его.

— Опишите момент с вашим голом, бросали из-под защитника?

— Смотрю, Пашка там стоит, обзор закрывает, думаю, дай брошу. Там от игрока «Сибири», по-моему попало.

— Была достаточно агрессивная игра, много стычек.

— Все хотят победить, две играющие команды встретились. Вопрос был только в том, кто больше забьет.

— Что произошло в последнем периоде на вбрасывании?

— Игрок «Сибири» на вбрасывании начал блокировать мою клюшку ногой, это запрещено делать. Я был не доволен.

— Насколько важную роль сыграли удаления?

— Удаления соперника нам помогли. Наконец-то начали забивать в большинстве снова, от этого результат.

«Спартак» набрал 18 очков в 15 матчах и занимает пятую строчку в Западной конференции. «Сибирь» после 14 игр находится на пятом месте Восточной конференции (16 очков).