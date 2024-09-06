Иван Николишин: «Считаю, что профсоюзы в КХЛ должны быть»

Нападающий «Авангарда» Иван Николишин положительно оценил потенциальную идею создания профсоюза игроков КХЛ.

«Считаю, что да, профсоюзы должны быть. Вопрос в том, в каком виде. Такой орган уже был или все еще есть. Не совсем понимаю, что он из себя представлял. Кто-то говорит, что был плохой, кто-то — что хороший. Наличие профсоюза — это защита для игроков. Думаю, что хоккеисты должны быть за то, чтобы их права защищали. Нужно обсуждать, как это сделать, можно говорить об этом, но нужно, чтобы это кто-то сделал», — цитирует хоккеиста Sport24.

28-летний форвард в прошлом сезоне провел 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) очка.