Сегодня, 01:39
Форвард «Локомотива» Георгий Иванов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:0).
«Мы добавили в третьем периоде, поэтому перебросали «Торпедо», перехватили инициативу. Главным было не получить удаление, чтобы не испортить эту работу», — приводит слова Иванова официальный сайт КХЛ.
«Локомотив» набрал 25 очков и вышел на первое место Западной конференции, обойдя «Торпедо». Нижегородцы с 23 очками опустились на вторую строчку.
В следующем матче ярославцы на выезде сыграют со СКА, а «Локомотив» отправится в гости к «Северстали». Обе игры пройдут 11 октября.