Иванов — о победе над «Торпедо»: «Локомотив» добавил в третьем периоде, поэтому перебросал соперника»

Форвард «Локомотива» Георгий Иванов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:0).

«Мы добавили в третьем периоде, поэтому перебросали «Торпедо», перехватили инициативу. Главным было не получить удаление, чтобы не испортить эту работу», — приводит слова Иванова официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» набрал 25 очков и вышел на первое место Западной конференции, обойдя «Торпедо». Нижегородцы с 23 очками опустились на вторую строчку.

В следующем матче ярославцы на выезде сыграют со СКА, а «Локомотив» отправится в гости к «Северстали». Обе игры пройдут 11 октября.