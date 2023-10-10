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Сегодня, 01:39

Иванов — о победе над «Торпедо»: «Локомотив» добавил в третьем периоде, поэтому перебросал соперника»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Локомотива» Георгий Иванов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:0).

«Мы добавили в третьем периоде, поэтому перебросали «Торпедо», перехватили инициативу. Главным было не получить удаление, чтобы не испортить эту работу», — приводит слова Иванова официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» набрал 25 очков и вышел на первое место Западной конференции, обойдя «Торпедо». Нижегородцы с 23 очками опустились на вторую строчку.

В следующем матче ярославцы на выезде сыграют со СКА, а «Локомотив» отправится в гости к «Северстали». Обе игры пройдут 11 октября.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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