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КХЛ

Сегодня, 18:47

Иванюк: «У Фазеля не будет предвзятости, и он сможет нейтрально оценивать действие любого судьи»

Алина Савинова
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Судья международной категории Александр Иванюк высказался о том, что бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель возглавил судейскую комиссию КХЛ.

«У Фазеля богатый опыт международных матчей и международной работы в целом, и, думаю, это будет помощь нашему судейству. За рубежом другие методики, другая подготовка арбитров, другая ответственность и другое отношение к судейству. Думаю, у Фазеля не будет никакой предвзятости, и он сможет нейтрально оценивать действие любого судьи», — приводит «РБ Спорт» слова Иванюка.

Решение о создании Комитета по обеспечению контроля качества судейства было принято на заседании Совета директоров КХЛ 13 апреля 2023 года.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. В 2021 году швейцарец покинул свой пост.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-ivanyuk-fazel-pomozhet-nashim-sud-yam-on-smozhet-nejtral-no-ih-otsenivat/
Хоккей
КХЛ
Рене Фазель
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