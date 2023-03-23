Иванюк высказал мнение насчет детского хоккея в России

Известный судья Александр Иванюк высказал мнение насчет детского хоккея в Челябинске и в целом по России.

«Почему школа «Трактора» перестала выпускать хороших игроков? Во-первых, надо посмотреть тренерский состав. Закончили в «Тракторе» играть Виктор Перегудов, Николай Бец, Владимир Пыжьянов, набирали свои группы и вели их до выпуска. А сейчас работают тренеры, которые выступали только по «Золотой шайбе». Также детские команды ездили за счет клуба, а сейчас — за счет родителей. А великие хоккеисты — нищие, вышли из подворотни. Теперь мальчишка заявляет тренеру: «Мой папа платит, ставьте меня в состав». Его и ставят, потому что отец организовал поездку. Когда ему исполнится 14-16 лет и начнут больно бить, то он скажет: «Да пошли вы, я лучше папиным бизнесом займусь». Важный фактор и зарплата тренеров. Прошли 90-е годы, когда была разруха. Я повысил тренерам оклад и у них глаза загорелись. Тренеры сами играли в хоккей, могли показать и научить. Но так же, как в «Тракторе» произошла смена, и туда начали брать на работу непонятно кого. А тренеры должны быть от бога. Вообще я считаю, что весь город должен работать на школу «Трактор», и всем лучшим надо играть там», — приводит слова Иванюка «РБ Спорт».