Иванюк заявил, что в «Тракторе» произошла встряска

Судья международной категории Александр Иванюк высказал мнение насчет игры «Трактора» в сезоне КХЛ.

«Команда получила небольшую встряску, игроки задумались. Пришел новый тренер, и они поняли, что нужно прибавить в работе, а не с прохладцей кататься. Но все равно остаются игроки, не буду называть фамилии, которые не до конца выполняют то, что от них ждут. Особенно это касается опытных хоккеистов, недорабатывающих на льду. Берегут себя: сезон длинный и считают, что в некоторых матчах могут с прохладцей относиться, особенно если не топовый соперник. Хотя встряска произошла — и начали немного шевелиться, хотя все равно недостаточно», — приводит слова Иванюка «РБ Спорт».

Он также поделился мнением на счет Алексея Заварухина на посту главного тренера.

«Я его знал как хоккеиста. Он тренировал молодежную команду в Челябинске, потом уехал и работал в «Спартаке». Опыт как игрока у него есть, как тренера уже тоже есть, а дальше — как он себя поведет. Потому что КХЛ — это другая лига. Здесь не молодежная команда и играют мужчины, у которых есть семьи, вся жизнь на хоккей поставлена и надо заработать деньги. Поэтому есть свои сложности. Посмотрим, как Заварухин с ними справится. Надо войти в команду, чтобы игроки тебя поняли, стали уважать и исполнять твои задумки. Если это произойдет, то команда начнет играть», — добавил Иванюк.

7 ноября «Трактор» обыграл ЦСКА со счетом 4:0.

«Трактор» набрал 34 очка за 28 матчей и располагается на шестой строчке на «Востоке».

Заварухин официально возглавил «Трактор» 3 ноября. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности главного тренера челябинской команды.