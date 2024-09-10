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Сегодня, 14:35

Изнанка российского хоккея и команды «Салават Юлаев»: в Уфу прибывает передвижная выставка «Внутри КХЛ» от Fonteam

«Внутри КХЛ».
«Внутри КХЛ».
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Фура путешествует по городам, где проходят матчи нового сезона FONBET КХЛ.

11 сентября масштабное роад-шоу «Внутри КХЛ» откроет двери для уфимских болельщиков. Выставка расскажет историю местного клуба «Салават Юлаев» и ключевых команд КХЛ: гостей ожидают обширный архив фотографий, коллекция атрибутики, а тажке инфографика, хроника и легенды, отражающие ход событий лиги с 2008 года. Экспозиция будет работать до матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

График и маршрут выставки:
3 сентября — Магнитогорск, УКРК «Арена Металлург»
11 сентября — Уфа, УСА «Уфа-Арена»
21 сентября — Ярославль, УКРК «Арена 2000 Локомотив»
30 сентября — Омск, «G-Drive Арена»

Выставочным залом стала грузовая фура. Ее контейнер превратился в зону мультимедийного экспонирования: шайбы, амуниция и клюшки участников решающих матчей; коллекция артефактов и талисманов; зона с играми, а также сердце экспозиции — Кубок Гагарина.

«Внутри КХЛ».

У выставки будет отдельная интерактивная зона, где гостей будут ждать: квиз об истории КХЛ, аркадный игровой автомат, а также AI-фотобудка, где из портретных фото можно сделать карточку игрока местного клуба — их посетители смогут забрать на память.

Снаружи выставки гости смогут проверить точность и скорость в играх, вдохновленных хоккейными упражнениями и тренировками. Болельщиков также ждут встречи с действующими игроками и легендами хоккея.

Выставка «Внутри КХЛ» — результат масштабного конкурса идей по развитию спортивной среды, который команда Fonteam объявила осенью 2023 года. В голосовании за проекты участвовали: чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, журналист Карен Адамян, Эдамс из медиафутбольной команды 2DROTS и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Я с детства жил в атмосфере любви к спорту и мечтал связать с ним свою жизнь. Мой папа — профессиональный хоккеист, который всегда делился историями об изнанке индустрии и о том, что происходит за пределами ледовой арены. Мне кажется, хоккеи? — второи? по популярности вид спорта в стране. Несмотря на это, мало кто знает его историю и любимых клубов. Думаю, что идея передвижной выставки должна помочь популяризировать хоккей — с помощью рассказа об основателях, первопроходцах, творцах истории лиги и чемпионах Кубка Гагарина. Не помню, кто именно это сказал, но основная мысль такая: «Без прошлого нет будущего». И мне кажется, что развитие любого вида спорта всегда прочно связано с его истоками», — рассказал Павел Рундзя, один из победителей конкурса Fonteam и автор идеи «Внутри КХЛ».

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