Агент — о возможном продолжении карьеры Ковальчука: «Ждем, что он решит»

Известный хоккейный агент Александр Черных высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в большой спорт.

«Илья — самодостаточный человек. Если он примет решение продолжать карьеру, об этом узнают все. Поэтому ждем, что он решит», — приводит слова Черных издание «РБ Спорт».

40-летний россиянин провел сезон-2020/21 в составе «Авангарда», став победителем Кубка Гагарина. На Олимпиаде-2022 в Пекине Ковальчук был генеральным менеджером сборной России. Последние два сезона форвард не выступал на профессиональном уровне.