Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал для «СЭ» победу «Ак Барса» над ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина (2:1).

«Мне обе команды дороги. Голосую за семь матчей, потому что такого хоккея должно быть много. И очень здорово, что хоккеисты «Ак Барса» прислушались к Билялетдинову, к тому, что нужно выполнять установку. Им удалось это сделать. Они большие молодцы. Им удалось навязать свою игру армейцам. И забить на одну шайбу больше, что самое главное. Поэтому сегодня торжество хоккея Билялетдинова. Они только сократили отставание. ЦСКА по-прежнему фаворит. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Губерниев «СЭ».

Следующий матч серии пройдет 27 апреля в Москве. В случае победы ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и повторит рекорд «Ак Барса».