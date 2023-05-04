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Сегодня, 13:13

К строительству новой арены хоккейного ЦСКА приступят летом

Алина Савинова
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что строительство новой ледовой арены московского клуба начнется летом.

«Строительство новой арены продвигается по плану. Прошли окончательные согласования с Министерством обороны и правительством Москвы. Этот вопрос больше адресован компании «Роснефть», но, по моим данным, строительство начнется летом», — приводит ТАСС слова Есмантовича.

Ледовая арена будет построена на Ленинградском проспекте. Ожидается, что она будет вмещать 14 тысяч зрителей.

Источник: https://tass.ru/sport/17675115
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
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